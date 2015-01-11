На Южном Урале стало больше многодетных матерей

За 4 месяца текущего года на Южном Урале родилось 11960 детей. По сравнению с тем же периодом 2017 года количество новорожденных уменьшилось на 895 малышей, но стало гораздо больше двоен и троен.

Южноуральские мамы родили за четыре месяца 156 двойни и 3 тройни, при этом число девочек меньше числа мальчиков (5749 и 6211 соответственно).

Средний возраст мам Челябинской области составил 29 лет, при этом стало больше многодетных матерей, которые «пошли» за малышом в третий и четвертый раз.

https://vecherka.su/articles/news/135417/