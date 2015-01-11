Участковые отчитались перед населением

В рамках проведения операции «Ваш участковый» участковые уполномоченные полиции провели отчеты перед населением.

Сотрудники полиции подготовили отчеты о проделанной работе на своих административных участках. В ходе отчетов граждане имели возможность задать вопросы и получить ответы, внести предложения в работу участковых.

На отчетах присутствовали и представители общественности – Совета ветеранов озерской полиции и Общественного совета при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Профилактическое мероприятие «Ваш участковый», основной целью которого является проведение профилактической работы в жилом секторе и повышение информированности граждан о деятельности участковых уполномоченных полиции, завершится 23 мая.

Заместитель начальника полиции

(по охране общественного порядка)

Андрей Печенкин