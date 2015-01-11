Экологическое благополучие в Карабаше восстановят к 2023 году

Экологическое благополучие в Карабаше (Челябинская область) восстановят в течение пяти лет — об этом в понедельник, 21 мая, заявила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

«Мы заинтересованы в том, чтобы улучшить условия работы и жизни работников. Градообразующее предприятие — металлургический завод — было основано в 1910 году. Десятки лет оно работало без хвостохранилища, все сбрасывалось в реку Сак-Елга. Выбросы в атмосферу также проводились без очистки — более 160 тыс. тонн в год. Властям пришлось остановить предприятие, в 90-е население города сократилось с 40 тыс. до 14 тыс. человек. В 2004 году завод вошел в состав Русской медной компании, тогда и началась масштабная программа модернизации и повышения экологической безопасности производственных мощностей», — рассказывает Гончар.

В 2017 году на ЗАО «Карабашмедь» ввели новую станцию очистки промышленных стоков — предприятие перешло на замкнутый цикл оборота технической воды без сброса в реку. Сейчас родолжается монтаж трех новых конвертеров с газоплотными напильниками. Это позволит не выпускать газ в атмосферу — опасные химические выбросы будут перерабатывать в серно-кислотном цехе.

Как следствие — руководство Карабашмеди планирует снос 125-метровой дымоходной трубы. Проект готовят к лету 2019 года.

В целом, по словам Наталии Гончар, экологическое благополучие в городе придет к 2023 году. «Природе нужно просто немного помочь, она восстановится сама», — заверила вице-президент РМК.

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