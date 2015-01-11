Следователи проверяют информацию о смерти новорождённых в Магнитогорске

Доследственная проверка началась в связи с поступившей информацией о смерти двух новорождённых в медицинских учреждениях Магнитогорска.

«По предварительным данным, один ребёнок в тяжёлом состоянии поступил в больницу из роддома, второй был доставлен из квартиры после выписки из родильного дома, - уточнили следователи. - В ходе проверок будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников».

Речь идёт о родильном доме № 1 и детской больнице № 3 Магнитогорска. По мнению судмедэксперта, один из малышей умер от сепсиса, причиной которого стала кишечная инфекция в роддоме. В результате учреждение временно закрыли до обнародования результатов анализов. Сотрудники следственного управления также отмечают, что это не единственная смерть новорождённого из этого роддома.

«О кишечной инфекции в этом роддоме услышала ещё год назад. Говорят, что эта инфекция там много лет, и ничего не могут сделать, чтобы её вывести. Ремонт и другие меры не помогают. Не знаю, насколько это правда, но рисковать я не стала и выбрала другой роддом», - написала в соцсети м Магнитогорска Ольга Буравова.

Роженица, потерявшая ребёнка, по данным местных СМИ, также написала заявление в прокуратуру.

Как сообщил журналистам главврач первого роддома Магнитогорска Сергей Богданов, инфекция на самом деле была обнаружена у четырёх новорождённых. Один умер, а трое других находятся на лечении в детской больнице № 3.

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