Полицейские будки как насмешка

Кто-то когда-то высказал идею о необходимости строительства таких вот опорных пунктов охраны правопорядка.
Кто-то получил заказ на их созидание и воздвижение.
Кто-то получил заработанное. Или не очень заработанное. Сейчас речь не об этом.
Но время беспощадно даже по отношению к полицейским будкам. А вандалы – тем более.
И вот стоят эти сооружения, как памятники не то бесхозяйственности, не то бессилию силовых структур…
Алескандр Волынцев
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