Полицейские будки как насмешка

Кто-то когда-то высказал идею о необходимости строительства таких вот опорных пунктов охраны правопорядка.

Кто-то получил заказ на их созидание и воздвижение.

Кто-то получил заработанное. Или не очень заработанное. Сейчас речь не об этом.

Но время беспощадно даже по отношению к полицейским будкам. А вандалы – тем более.

И вот стоят эти сооружения, как памятники не то бесхозяйственности, не то бессилию силовых структур…

Алескандр Волынцев