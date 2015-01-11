» В понедельник в Челябинской области ожидаются сильные дожди и грозы

На Южный Урал надвигаются сильные дожди и грозы: погода испортится в ночь на понедельник, 28 мая.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и днем 28 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, во время которых возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 12-14 градусов, на севере области – до плюс 8.

В МЧС советуют при сильном ветре реже выходить из дома, закрыть окна и убрать вещи с балконов. На улице не рекомендуется прятаться у стен домов, возле деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов

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