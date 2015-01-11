Бизнесмен из Кыштыма уничтожил лес на 23 млн рублей

Предпринимателя из Кыштыма подозревают в незаконной рубке лесных насаждений. Сумма ущерба составила более 23 млн рублей.
По версии следствия, с 2001 по 2016 годы в Кыштыме 46-летний подозреваемый незаконно вырубал лесные насаждения, прилегающие к кладбищу, на площади более 7 гектаров. Древесину он использовал по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Следователь СК наложил арест на объекты недвижимости, земельные участки и транспорт бизнесмена. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также, будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Кыштымского участкового лесничества и органов местного самоуправления по исполнению ими служебных полномочий», — прокомментировали в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
https://www.cheltv.ru/
Ключевые теги: вырубка деревьев, преступление, Кыштым.
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