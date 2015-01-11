В Челябинске задержали главу штаба Навального на выходе из спецприемника. Бориса Золотаревского сначала отвезли в отдел полиции, а затем домой на обыск.

Сегодня, 30 мая, в Челябинске задержали главу штаба Навального Бориса Золотаревского.

На выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест в 25 суток, к Золотаревскому подошли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом регионального полицейского главка. Сначала Золотаревского привезли в Центральное ОВД, затем увезли домой на обыск.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил предшественник Бориса Золотаревского на посту главы челябинского штаба Навального Алексей Табалов.

«Задержание Бориса Золотаревского было произведено в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство» для проведения следственных действий», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, Борис Золотаревский отбывал в спецприемники наказание в виде административного ареста. Его задержали 5 мая при выходе из квартиры до начала запланированной в областном центре штабом Навального несогласованной акции против Владимира Путина «Он нам не царь».

Задержание также может быть связаны с обыском в доме Золотаревского.

По месту проживания Бориса Золотаревского стражи порядка обнаружили литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, сотрудники полиции нашли документы и сертификаты, подтверждающие членство мужчины в запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Не исключено, что против Бориса Золотаревского могут возбудить новое уголовное дело.

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