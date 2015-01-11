Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 31 мая 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +13 град. С
• атмосферное давление 722 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 82 %
• ветер юго-западный 4 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Лермонтова 18, Набережн.37, Матросова 35 п-2,
Октябрьская 8, Матросова 43а, К.Маркса 20 п-1
С 9 до 12 часов
Гайдара 27 С 9 часов до оконч.
2 В сетях электро-
снабжения Космонавтов 8 С 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения Лермонтова 18, Набережн.37, Матросова 35 п-2,
Октябрьская 8, Матросова 43а, К.Маркса 20 п-1,
Ленинградская 7
С 9 до 12 часов
Музрукова 40 С 9 до 13 часов
Космонавтов 15 С 9 до 15 часов
К.Маркса 3,5, Дзержинского 38, Матросова 16 С 9 до 17 часов
К.Маркса 27 С 10 до 12 часов
Вниманию жителей города!
По данным Челябинского гидрометцентра 31 мая на территории Челябинской области облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, днем плюс 12-17°, в горах плюс 7-12°.
Вниманию жителей округа!
В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим.
На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- вход и въезд в лесные массивы;
- организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;
- разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 31 мая 2018 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, днем плюс 12-17°, в горах плюс 7-12°.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано
206 обращений граждан.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36023/