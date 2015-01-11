Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 31 мая 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +13 град. С

• атмосферное давление 722 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82 %

• ветер юго-западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Лермонтова 18, Набережн.37, Матросова 35 п-2,

Октябрьская 8, Матросова 43а, К.Маркса 20 п-1

С 9 до 12 часов

Гайдара 27 С 9 часов до оконч.

2 В сетях электро-

снабжения Космонавтов 8 С 9 до 12 часов

3 В сетях горячего водоснабжения Лермонтова 18, Набережн.37, Матросова 35 п-2,

Октябрьская 8, Матросова 43а, К.Маркса 20 п-1,

Ленинградская 7

С 9 до 12 часов

Музрукова 40 С 9 до 13 часов

Космонавтов 15 С 9 до 15 часов

К.Маркса 3,5, Дзержинского 38, Матросова 16 С 9 до 17 часов

К.Маркса 27 С 10 до 12 часов

Вниманию жителей города!

По данным Челябинского гидрометцентра 31 мая на территории Челябинской области облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, днем плюс 12-17°, в горах плюс 7-12°.

Вниманию жителей округа!

В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим.

На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вход и въезд в лесные массивы;

- организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;

- разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 31 мая 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, днем плюс 12-17°, в горах плюс 7-12°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано

206 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36023/