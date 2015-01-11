В Трехгорном выпускники школ массово заболели перед ЕГЭ

Последний звонок — долгожданное мероприятие. Руководители учебных заведений велели детям выходить на праздничную линейку на улице в школьной форме. А было 26 мая в Трехгорном нежарко!

— Все мои дети, побывавшие на последнем звонке, заболели. 2 — 5 градусов тепла, ветер, снежок, дождик — на полураздетых детей... Неужели нельзя было провести мероприятие в зале? — анонимно написала мама троих школьников в группе в «ВКонтакте».

— В Челябинске и Магнитогорске провели последний звонок в теплые дни. А у нас почему-то игнорируют прогноз погоды. Мы настаивали на проведении праздника в школе — никто нас не услышал. Моя выпускница приболела. «Большое спасибо» администрации школы № 109! — прокомментировала Юлия Чертанова.

Подобные отзывы поступили также от родителей выпускников школ № 112 и 110. Последствия такого праздника не заставили себя ждать:

— 29 мая присутствовала на экзамене по русскому языку. Дети пришли с таблетками от температуры, с сильным кашлем и насморком, — написала Виктория Владимирова.

Когда ребенок находится в школе — за его здоровье отвечает руководство учебного заведения. Но, по словам родителей, куртки директора школ надели только на себя. Сочувствующие советуют написать коллективное обращение в прокуратуру или отправить видео с последнего звонка в Минобр.

Кстати, некоторые учебные заведения отреагировали на погоду адекватно. Так в школе № 106 линейка прошла в здании.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3131378/