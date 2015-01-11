До минус 5 и мокрый снег – как начнется лето в Челябинской области

Ночные заморозки, в большинстве районов – дожди, в горах с мокрым снегом, туманы и максимум до плюс 16-ти днем – погода в первые три дня лета мало чем порадует южноуральцев.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Челябинской области сохранится сырая и ветреная погода.

В ночные часы температура воздуха составит ноль – плюс 5, на юге – до плюс 8 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5. Днем столбики термометров будут подниматься до 10-16 градусов, в горных районах максимум до плюс 6.

Ветер в пятницу-воскресенье ожидается западный с переходом на северо-западный, 6-10 метров в секунду, с порывами до 16-18 м/с.

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