УФАС уличило Озерский колледж в недобросовестной конкуренции

Челябинское УФАС возбуждает дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции Озерским техническим колледжем – учреждение закупило горюче-смазочные материалы без проведения торгов.

В 2017-2018 годах колледж заключил с ООО «Гарантойл» шесть договоров купли-продажи ГСМ на общую сумму 1,5 млн рублей. Все они были заключены без торгов, что нарушает закон о защите конкуренции. Закупки у единственного поставщика возможны в случае устранения последствий ЧС или если общая стоимость продукции не превышает 400 тыс. рублей. В этом случае заказчик должен доказать, что требования могут быть исполнены только одним поставщиком.

В ведомстве пришли к выводу, что заключая договор с одним поставщиком ежеквартально, учреждение создает ситуацию, когда закупка является законной на формальных основаниях.

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