День защиты детей – один из самых любимых праздников детворы!

В "Культурно-досуговом центре" прошли праздничные программы,посвященные Дню защиты детей.

1 июня Дворец культуры «Маяк» показал добрую сказку «Мурр - волшебник».Дети, пришедшие на спектакль, внимательно следили за приключениями волшебного кота Мурра.

Больше всего на свете Мурру хотелось стать домашним котом и жить рядом с детьми.

В финале спектакля мечта нашего пушистого героя исполнилась - он стал домашним, а дети приобрели нового друга.Создать атмосферу сказки помогли участники детских творческих коллективов ДК «Маяк»:ансамбль эстрадной песни «Шоу - класс» и его солисты, студия хореографии «Вдохновение», эстрадная студия «Шанс» и др.

1 июня в ДК им. А.С.Пушкина состоялась конкурсно - игровая программа «Веселый светофор». С праздником ребятишек пришли поздравить представители ГИБДД и Войсковой части 3448 г. Озерска. Артисты самодеятельности Дома Культуры

с помощью слайдов, наглядных пособий, специально оборудованной детской площадки и игровой ситуации постарались передать детям знания и навыки по соблюдению правил безопасности жизни и здоровья в рамках уличного дорожного движения. На площадке с разлинованными пешеходными переходами, перекрестками, островками безопасности, и велосипедными дорожками были расставлены дорожные знаки, светофоры, велосипеды. Дети, получив ценную информацию о сигналах светофора и регулировщика, о пешеходных наземных и подземных переходах, об островках безопасности, о строгих правилах поведения на проезжей части, с интересом включились в интерактивную игру. Задание было не из простых. Первым делом нужно было собрать светофоры своими руками. Затем, через множество дорог и перекрестков, с помощью велосипеда и пешком необходимо было добраться целым и невредимым до домика Лисы-Патрикеевны. После выполнения всех заданий ребятам было предложено превратиться из пешеходов в водителей автобусов и прокатиться с ветерком по дорогам. В завершение праздника розовощекие от игры дети с удовольствием посмотрели мультфильм про Дядю Степу! Праздник удался на славу.

1 июня праздник детства собрал в ДК «Энергетик» более 300 человек. Даже пасмурная и ветреная погода в этот день не смогла испортить праздник, который организаторами был перенесен в ДК.

В фойе второго этажа разместились мастер-классы, организованные педагогами Новогорненского филиала МБУ ДО «ДТДиМ» - «Дружба» (зав. филиалом И.Б. Компаниец), на которых дети учились делать бабочку, куколку-закрутку «Исполнение желаний», открытку – раскладушку, аппликацию из крупы, подделку из шерстяных ниток «Осьминожка».

Все зрители посмотрели выставку рисунков, выполненных учащимися художественного отделения Детской школы искусств.

Аквагримеры порадовали практически каждого маленького гостя!

Особый восторг подарила детям праздничная акция «Доброго друга в добрые руки». Организаторами праздника были собраны игрушки, оформлена выставка, где каждый ребенок мог выбрать и унести домой новую игрушку - нового друга.

В праздничном концерте «Пусть радуются дети на солнечной планете!» приняли участие выпускники детского сада «Белочка»

(руководитель – Т.Некрасова),

танцевальный коллектив «Искорки» (руководитель - Е. Стельмашок), хореографические коллективы «Созвездие» (руководитель –

Е. Стельмашок), «Капельки», «Радость», (руководитель – Н.Костромина), ансамбль эстрадной песни «Стиль» (хормейстер – Т. Капина).

Вместе с ведущими праздника Машей и Медведем ребята соревновалась в веселых конкурсах, ориентированных на развитие у детей творческих способностей, памяти, сообразительности, воображения, и внимания.

В непринужденной обстановке ребята не только весело провели время, но и обрели новых друзей, получили заряд энергии на все лето. В этот день было много улыбок и хорошего настроения, и, конечно же, незабываемых впечатлений.

Пожелаем нашим детям, чтобы будущее лето было похоже на необычное и сказочное путешествие!!!