Как уберечь автомобиль от угона

Для предотвращения краж и угонов машин владельцам необходимо максимально обезопасить свое имущество, предусмотрев все возможные способы угона и кражи, и исключить их заранее.

В первую очередь следует застраховать автомобиль и установить в нем сигнализацию.

Оставляя автомобиль возле работы, магазина, дома не стоит забывать, что злоумышленника может привлечь все, что лежит в салоне машины. Даже если вещь не представляет какую-либо ценность, вы можете поплатиться разбитым стеклом. Поэтому, оставляя автомобиль, обязательно забирайте с собой все ценные вещи.

На парковках у торговых центров ставьте автомобиль в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если вы вышли ненадолго, например, купить что-либо в магазине. Выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны.

Если вам надо оставить автомашину на ночь, выберете хорошо освещенное, просматриваемое, людное место. Не оставляйте автомашину на пустырях, в местах с густой растительностью. Ставьте ее вплотную к стене дома или ближе к другому автомобилю, чтобы затруднить преступнику проникновение в нее.

По возможности установите двойную степень защиты (сигнализацию и противоугонное средство) – это позволит сохранить машину. Не каждый злоумышленник, отключив одно устройство, захочет продолжить свой замысел, обнаружив, что ему потребуется еще время для отключения второго.

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «02» или «102» по мобильной связи. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность возвращения вашего автомобиля.

Не забывайте, что помимо права на имущество, у каждого владельца есть и обязанность обеспечить его сохранность. Если вовремя побеспокоиться о безопасности своего имущества, это станет самой действенной профилактической мерой.

Напоминаем, что согласно законодательству России, уголовная ответственность за угон наступает с 14 лет. Статья 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным

транспортным средством без цели хищения) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Начальник отдела уголовного розыска УМВД

Антон Банных