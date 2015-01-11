Названо количество бюджетных мест в вузах Челябинской области

Обсудить особенности региональной приемной кампании собрались руководители ведущих вузов Челябинска.

По версии начальника отдела высшего образования и науки министерства образования Челябинской области Елены Качановой, приемная кампания-2018 не слишком отличается от прошлогодней. Как сообщила чиновница, в области по-прежнему действуют 30 высших образовательных учреждений, в том числе два региональных вуза, подчиненных местному министерству культуры, национальный исследовательский университет (ЮУрГУ) и опорный вуз (Магнитогорский госуниверситет). На 30 университетов, институтов и академий федеральные власти выделили около 8 тысяч мест.

«В приоритете, как и несколько последних лет — инженерное образование, — рассказала Кочанова. — Кроме того, из особенностей можно отметить, что всё шире применяется практика целевых приемов, есть квота отдельно для моногородов. Все чаще заключаются договоры с предприятиями, и под требования работодателей открываются профильные кафедры».

Ректор крупнейшего вуза — ЮУрГУ — Александр Шестаков в целом согласился с сотрудницей минобра. Он сообщил, что в университете действуют более 200 образовательных программ, так что расширять этот пакет не планируется.

Из особенностей кампании 2018 года Шестаков отметил расширение взаимодействия с Китаем на уровне магистратур.

Первый проректор Челябинского госуниверситета Андрей Петров рассказал о появлении в классическом университете новых специальностей на базе старых факультетов: так, в ЧелГУ начинается обучение на медиков-биохимиков, медиков-физиков и даже медиков-кибернетиков. Кроме того, в ЧелГУ наращивается обучение педагогов: вуз намерен готовить учителей географии, биологии и других предметов.

Напомним между тем, весной 2018 года несколько вузов Челябинской области не прошли государственную аккредитацию по ряду образовательных программ и потеряли возможность выдавать выпускникам дипломы гособразца.

Как сообщал «ФедералПресс», не устроили Рособрнадзор, например, условия некоторых образовательных программ ЮУрГУ. Однако Шестаков на круглом столе заострять на этом внимание не пожелал: он заявил, что претензии контрольного органа чисто формальные, например, на юриспруденции в ЮУрГУ в программах стояло по 16−18 часов профильного предмета, а не по 14, как прописано в стандарте.

К слову, руководители тех университетов, где аккредитация еще не прошла, все как один отказались от участия в круглом столе.

Заместитель директора Челябинского филиала РАНХиГС Олег Осипов, кроме того, отметил, что в Рособрнадзоре очень внимательно мониторят состояние сайтов вузов: по его наблюдениям, непорядок на электронной площадке влечет за собой скорое появление проверяющих работу университета в целом.

Отдельным вопросом оказалось трудоустройство будущих выпускников. Руководители вузов некоторое время посетовали на то, что вчерашние школьники не очень представляют себе, чего хотят в жизни, поступают почти наобум и это лишь отчасти компенсируется возможностью сменить профессию, поступив в магистратуру. Но в то же время представители профильного педагогического университета с гордостью сообщили, что на каждого их выпускника уже к моменту получения диплома приходится по два-три работодателя.

А советник ректора Южно-Уральского аграрного университета Дмитрий Филиппов заметил, что в его вузе уже сейчас до 50 процентов абитурентов поступают по целевым направлениям. И среди поступающих все больше горожан: вокруг крупных городов выросли серьезные перерабатывающие предприятия (как «Равис» и «Ариант» под Челябинском), так что им для трудоустройства уже не обязательно уезжать в деревню.

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