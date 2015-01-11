Как задать вопрос Президенту?

Экология и качество жизни – один из самых популярных вопросов, интересующих россиян. Среди медицины, образования и ЖКХ. И уже завтра появится возможность задать их главе государства.

Прямую линию с Владимиром Путиным будет транслировать телеканал “Россия”. Корреспондент ГТРК “Южный Урал” Лев Битков узнал, как можно обратиться к Президенту.

Прямая линия с Президентом начнется завтра в два часа дня по челябинскому времени и, скорее всего, продлится 3,5-4 часа – обычно трансляция не выходит за эти рамки. Вопросы Владимиру Путину будут приниматься до самого окончания прямого эфира, хотя есть возможность сообщить о своей проблеме или задать интересующий вопрос заранее.

Телефоны прямой линии:

по России: 8-800-200-40-40;

из-за границы: +7-499-550-40-40; +7-495-539-40-40.

Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, по телефону. Звонки принимают и из России, и из-за границы. Достаточно набрать один из номеров и следовать инструкции.

Номер для бесплатных СМС и ММС: 0-40-40

Более продвинутые пользователи мобильных телефонов могут отправить бесплатные СМС и ММС. Вопросы должны быть на русском языке, а текст послания не превышать 70 знаков.

Официальный сайт прямой линии: http://moskva-putinu.ru

Прием вопросов открыт на официальном сайте прямой линии. Также обратиться к Президенту можно через бесплатные приложения для смартфонов и социальные сети. В “Вконтакте” и в “Одноклассниках” к сообщению можно прикрепить видеоролик. Отвечать на вопросы граждан готовится не только Владимир Путин. В этом году в прямой линии будут использованы возможности конференц-связи. Глава государства в эфире будет разговаривать с губернаторами, если возникнет необходимость разобраться в проблеме или жалобе.

“У нас будет приготовлена возможность для прямого включения с губернатором Борисом Александровичем Дубровским, – отмечает Дмитрий Федечкин, пресс-секретарь губернатора Челябинской области. – В комнате, где будет телевизионный сигнал, будут находиться и другие руководители профильные, которые смогут дать пояснения по тому или иному направлению”.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет уже в 16-й раз. В прошлом году к Президенту обратились более двух миллионов россиян. Президент ответил на 70 обращений. Свои вопросы в прямом эфире удалось задать и южноуральцам. Например, садоводы пожаловались, что их домики сносят из-за газопровода, который появился уже после строительства зданий. Челябинский студент задал вопрос о повышении пенсионного возраста.

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