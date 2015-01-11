Диалог власти и бизнеса Кыштыма и Озерска

15 июня 2018 года в Администрации г. Кыштыма состоится выездная встреча с предпринимателями Кыштымского и Озерского городских округов с целью обсуждения вопросов поддержки развития МСП и открытия местных отделений ЧОО «ОПОРЫ РОССИИ» в данных муниципалитетах.

Стоит отметить, что ежегодно Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» проводит серию выездных конференций и «круглых столов» в муниципалитетах региона с целью сбора проблем и вопросов, которые волнуют предпринимателей на местах.

Эксперты ЧОО «ОПОРЫ РОССИИ» уверены, что совместная встреча представителей, органов власти и бизнес-сообщества будет способствовать выработке возможных путей решения возникающих проблем, а также наладит продуктивное взаимодействие и сотрудничество предпринимательского сообщества с органами власти.

Дата: 15 июня 2018 года.

Время: 11:00 – 14:00 час.

Место встречи: зал заседаний Администрации Кыштымского ГО (пл. Карла Маркса, 1).

Регистрация для предпринимателей до 13 июня: e-mail: opora-chel@mail.ru, тел.: 8 (351) 214-99-92.

Планируемые темы для обсуждения:

1. Рынок сбыта для субъектов МСП территориально и по РФ, Участие субъектов МСП в торгах по Федеральному закону №44-ФЗ и возможности влияния на их итоги.

2. Анализ рынка производителей, для возможной кооперации МСП с предприятиями ОПК, в разрезе выпуска предприятиями ОПК к 2030 году гражданской продукции.

3. О мерах государственной поддержки для субъектов МСП (финансовая поддержка, поручительство по кредитам, кредитование на льготных условиях, образовательная программа и т.д.), об организациях составляющих инфраструктуру поддержки МСП, находящихся в Многофункциональном Центре «Территория Бизнеса».

4. Пути выхода из ситуации конфликта работодатель-работник при возникновении задержек или невыплат за выполненные работы по договорам, особенно с контрагентами, являющимися госзаказчиками.

5. Создание рабочих мест в городе Озёрске и Кыштыме, участие субъектов МСП в местной социальной политике и поддержка этой деятельности.

К участию приглашены: Шеболаева Людмила Александровна, Глава Кыштымского городского округа, Щербаков Евгений Юрьевич, Глава Озерского городского округа.

Примут участие: Шорохова Алена Александровна, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, Артемьев Артем Александрович, председатель ЧОО «ОПОРЫ РОССИИ», эксперты бизнес объединения, представители Бюро по правам предпринимателей и инвесторов ЧОО «ОПОРЫ РОССИИ», предприниматели Озерского и Кыштымского городских округов.