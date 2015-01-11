В округе начались работы по ремонту дорог картами

В настоящее время подрядные организации выполняют срезку старого асфальтобетонного покрытия на тех участках городских улиц, на которых в этом году был запланирован ремонт дорожного полотна.
Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, ремонт улиц Заводская и Первомайская в посёлке Татыш выполняет челябинская компания ООО «Трансстрой». На прошлой неделе подрядная организация уже выполнила срезку, и в ближайшее время планируются работы по укладке нового слоя асфальтобетонного покрытия. По сообщению руководства компании, асфальтирование подготовленных участков планируется начать 13 июня.
– С 8 июня к работе приступил ФГУП «ПО «Маяк», – отметил Иван Сбитнев. – Началась срезка старого покрытия на ул. Кыштымской, сегодня и выходные дни работа будет продолжена, следующий участок – это ул. Музрукова. Я думаю, что все подрядные организации заинтересованы в том, чтобы выполнить работу в намеченные сроки, чтобы к празднованию 70-летия «Маяка» привести основные городские улицы в надлежащее состояние.
План проведения работ по ремонту автомобильных дорог Озерска в 2018 году будет опубликован в газете «Вестник Маяка» в №21 от 11 июня.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36123/
Ключевые теги: ОГО, карточный ремонт, дороги.
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