Сводка аварийности с 05 июня по 12 июня

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 05 июня по 12 июня 2018 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек получили ранения.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 258 нарушений Правил дорожного движения. Из них:

9 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, из них в отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ;

5 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

1 водитель нарушил правило проезда пешеходного перехода;

4 пешехода нарушили Правила дорожного движения;

9 водителей нарушили правила перевозки детей;

3 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 09, 11 и 12 июня 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено 1011 транспортных средств. Из них выявлено 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них в отношении одного возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.