Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре

В этом году работающих жителей России ждет еще один трехдневный отдых. Он продлится с 3 по 5 ноября.

Увеличение выходного произойдет из-за праздника — Дня народного единства 4 ноября.

Также в этом году нерабочим днем станет понедельник, 31 декабря. Выходной переносится с субботы, 29 декабря, то есть, нас ждет еще одна шестидневная неделя.

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