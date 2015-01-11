Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре

В этом году работающих жителей России ждет еще один трехдневный отдых. Он продлится с 3 по 5 ноября.
Увеличение выходного произойдет из-за праздника — Дня народного единства 4 ноября.
Также в этом году нерабочим днем станет понедельник, 31 декабря. Выходной переносится с субботы, 29 декабря, то есть, нас ждет еще одна шестидневная неделя.
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Ключевые теги: праздники, выходные, отдых.
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