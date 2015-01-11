«Зарница» собрала вместе юных романтиков и патриотов

С 17 по 24 июня в поселке Новогорный, на базе Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, третий год подряд проходят учебно-тренировочные сборы школьников.

В этом году в «Зарнице-2018» участвуют 200 ребят в возрасте 12-14 лет, объединённых в 10 отрядов. Школьники приехали из Челябинска, Озерска, Снежинска, Трёхгорного, Верхнего Уфалея, Аши и Копейска. Организаторами учебно-тренировочных сборов стали сотрудники региональных силовых структур МВД, УФСБ, МЧС, ФСИН и других экстренных служб.

Основную поддержку в проведении «Зарницы-2018» оказали: ФГУП «ПО «Маяк» и администрация Озерского городского округа. Цель проведения таких сборов ясна и понятна: укрепление традиций в патриотическом воспитании молодёжи; совершенствование у подростков знаний, умений и навыков, приобретенных на занятиях по подготовке к службе в силовых структурах; укрепление морального духа и пропаганда здорового образа жизни.

В торжественном открытии учебно-тренировочных сборов школьников «Зарница-2018» приняли участие: Павел Лякишев – капитан I ранга, руководитель аппарата оперативного штаба Челябинской области, Евгений Савченко – министр общественной безопасности Челябинской области, Михаил Похлебаев – генеральный директор ПО «Маяк», Евгений Щербаков – глава Озерского городского округа.

Павел Лякишев отметил, что учебно-тренировочные сборы школьников 2018 года будут значительно отличаться от предыдущих, будут еще на порядок труднее, но и более информативнее и интереснее.

- Это одна из лучших «Зарниц» не только на территории Челябинской области, но и в России, - подчеркнул Михаил Похлебаев. – Это пример для других регионов страны, как нужно работать с подростками по воспитанию у них патриотизма, гражданской позиции и любви к Отчизне. Многие ребята после таких сборов принимают твёрдое решение в будущем стать сотрудниками силовых структур.

Евгений Щербаков:

- Проведение подобного мероприятия – замечательная традиция. Оно нравится и школьникам, и организаторам. Здесь много романтики, о которой мы так мечтаем в детстве.

Все участники сборов будут находиться под неусыпным круглосуточным контролем офицеров и врачей. Питание для ребят, организованное в столовой школы №41 (п. Новогорный), также будет тщательно контролироваться. Для участников «Зарницы» подготовлены благоустроенные казармы.

Каждый день сборов расписан по минутам. В программу «Зарницы-2018» включены теоретические и практические занятия по боевой подготовке, экскурсии, эстафеты и квесты. Кульминацией станут учебные стрельбы на полигоне, метание учебных гранат и большая заключительная эстафета «Военные старты».

Как отмечают организаторы, победа в эстафете – это весомый задел для общего успеха в командном зачёте по итогам учебно-тренировочных сборов и демонстрация навыков, которые получили ребята на занятиях по обращению с оружием, по радиохимической и биологической защите, по топографии и медицине.

Напомним, что в 2016 году по итогам всех соревнований учебно-тренировочных сборов «Зарница» в общекомандном зачёте I место заняла команда из Озерска - кадеты из школы №22, а в 2017 году - ученики школы №118 из Челябинска.

Информационная служба ПО «Маяк».

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