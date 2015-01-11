Госдума одобрила увеличение госпошлины за загранпаспорт до 5 тыс. рублей

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 до 5 тыс. рублей, – речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации (паспорт нового поколения), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для детей в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1,5 до 2,5 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Помимо прочего закон устанавливает размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств – оформление водительского удостоверения нового образца в соответствии с законом будет стоить 3 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данные размеры госпошлин «позволят компенсировать расходы федерального бюджета на более чем 42% от фактических затрат».

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