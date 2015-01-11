Усиление ветра прогнозируют на Южном Урале 21 июня

Усиление ветра, а также грозы с градом ожидаются в отдельных районах Челябинской области днём 21 июня, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Жителям региона рекомендуют закрыть окна в домах и убрать лёгкие вещи с открытых балконов, а на улице держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов.

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на автотранспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения», - напоминают в ведомстве.

Добавим, что, по данным челябинского гидрометцентра, 21 июня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза. Воздух днём прогреется до +19,+21 градуса.

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