Визит в дивизию

В рамках празднования 70-летия ФГУП «ПО «Маяк» настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий Шорин посетил полк в/ч 3445 Озёрской 93-й дивизии войск национальной гвардии РФ, дислоцированной в ЗАТО г.Озерск, осуществляющий охрану территории города и объектов первенца атомной промышленности нашего отечества.

Отец Димитрий передал поздравления командованию и личному составу полка, история и деятельность которого неразрывно связана с предприятиями Росатома и оставил для военнослужащих подборку газеты «Покровский листок», издаваемой приходом храма с 2003 года.

Был совершен молебен и окропление святой водой помещений штаба и подразделений полка.

У Озерской дивизии давние и крепкие связи со священнослужителями и приходами Челябинской епархии Русской Православной Церкви (подразделения дивизии находятся в Озерске, Снежинске и Трехгорном).

Напомним, что в дивизии еще в ноябре 2002 года была освящена часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Волынцев