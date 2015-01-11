Житель Челябинска выиграл в лотерее 170 млн рублей

Житель Челябинска, купив билет в «Гослото "4 из 20"», выиграл более 170 млн рублей.
«В России появился новый лотерейный мультимиллионер. Им стал житель Челябинска. Баснословный выигрыш в размере 170 млн 161 тыс. 629 рублей счастливчику принес 347-й тираж "Гослото "4 из 20"», – говорится в сообщении.
Известно, что челябинец купил билет стоимостью 600 рублей и сумел угадать все числа комбинации.
По информации организаторов, нынешний победитель занял четвертое место в ТОП-5 лотерейных мультимиллионеров 2018 года в России. До сих пор рекордом региона оставался выигрыш 14,3 млн рублей в «Гослото "5 из 36"» (29 августа 2016).
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