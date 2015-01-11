Сарбурма- крымскотатарское чудо

Нынче кулинарное путешествие в Крым, к крымским татарам, которые очень долго по злой воле компактно проживали вне родины в Узбекистане. У крымских татар тоже очень древняя и очень вкусная кухня как, впрочем, у любого тюркского народа. Наверное, каждому знакомы чебуреки – национальное блюдо исконного Крыма. А сегодня готовим сарбурму, простое и очень вкусное блюдо.
Для нее понадобится:
тесто:
- мука 350 г
- вода 150 г
- соль
- растительное масло 1-1,5 ст.л.
начинка:
- говяжий или бараний фарш 400 г
- картошка 250 г
- лук 200 г
- курдючное сало или сливочное масло 50 г
- соль.
Заводим тесто. Тут все просто. В просеянную муку добавляем соль, растительное масло, воду и замешиваем. Хорошо месим и в заключение скатываем в колобок, кладем в полиэтиленовый пакет и отставляем отдыхать на 20 минут.
Готовим начинку. Прокручиваем мясо. Мелко режем или натираем на терке картофель. И мелко режем лук. За это время тесто отдохнуло, и мы раскатываем его в тонкий большой круг.
На круг распределяем мясо,
картошку,
лук и солим.
Последними раскладываем кусочки курдючного сала или сливочного масла. У меня нынче с салом напряг, потому пользую масло.
Скручиваем круг в рулет, а рулет в улитку.
Теперь улитку перекладываем на противень, смазываем яйцом
и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Вот так и происходит сарбурма. В качестве начинки в бурме также можно использовать тыкву, брынзу и еще много чего. И каждый раз получается обалденно вкусно!
Ключевые теги: мука, растительное масло, фарш, картофель, лук, курдючное сало, соль.
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