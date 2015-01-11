Сарбурма- крымскотатарское чудо

Нынче кулинарное путешествие в Крым, к крымским татарам, которые очень долго по злой воле компактно проживали вне родины в Узбекистане. У крымских татар тоже очень древняя и очень вкусная кухня как, впрочем, у любого тюркского народа. Наверное, каждому знакомы чебуреки – национальное блюдо исконного Крыма. А сегодня готовим сарбурму, простое и очень вкусное блюдо.

Для нее понадобится:

тесто:

мука 350 г

вода 150 г

соль

растительное масло 1-1,5 ст.л.

начинка:

говяжий или бараний фарш 400 г

картошка 250 г

лук 200 г

курдючное сало или сливочное масло 50 г

соль.

Заводим тесто. Тут все просто. В просеянную муку добавляем соль, растительное масло, воду и замешиваем. Хорошо месим и в заключение скатываем в колобок, кладем в полиэтиленовый пакет и отставляем отдыхать на 20 минут.

Готовим начинку. Прокручиваем мясо. Мелко режем или натираем на терке картофель. И мелко режем лук. За это время тесто отдохнуло, и мы раскатываем его в тонкий большой круг.

На круг распределяем мясо,

картошку,

лук и солим.

Последними раскладываем кусочки курдючного сала или сливочного масла. У меня нынче с салом напряг, потому пользую масло.

Скручиваем круг в рулет, а рулет в улитку.

Теперь улитку перекладываем на противень, смазываем яйцом

и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Вот так и происходит сарбурма. В качестве начинки в бурме также можно использовать тыкву, брынзу и еще много чего. И каждый раз получается обалденно вкусно!