Челябинская область сделала экономический рывок: доходы населения выросли

Реальные заработные платы южноуральцев выросли на 7,5%зЗа пять месяцев 2018 года. При этом средние душевые доходы населения поднялись на 0,8%, доложил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

В целом по итогам первого квартала 2018 года рост инвестиций в Челябинской области составил 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Следует тщательно проанализировать, в каких именно отраслях произошёл этот рывок, чтобы отследить тенденцию. Надо продолжать работу над улучшением инвестиционного климата, - прокомментировал новость глава Южного Урала Борис Дубровский. - У нас сохранился рост промышленного производства – он выше среднего по России – и составил 3,4% к аналогичному периоду 2017 года».

Наибольший рост показали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и обеспечение электрической энергией, газом и паром. Кроме того, по данным минэкономразвития, в Челябинской области оживился потребительский рынок – рост более 4%. Также отмечен рост по вводу в действие общей площади жилых домов – 125,5%.

Отметим, что ранее Челябинск занял последнее место в России по тратам на ЖХК и благоустройство.

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