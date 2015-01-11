Больницы в Челябинской области получат более миллиарда рублей

В регионе увеличили тарифы на бесплатную врачебную помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Средний объем финансового обеспечения медпомощи в расчете на одного пролеченного пациента решили увеличить в Челябинской области. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, вырастет финансирование как дневных, так и круглосуточных стационаров.

В частности, в круглосуточном стационаре средний объем финансового обеспечения (базовая ставка) законченного случая медицинской помощи вырос на 10% и составляет теперь 20 тысяч 880 рублей. В дневном стационаре базовая ставка увеличивается на 33% и будет теперь равняться 8 тысячам 664 рублям.

Как рассказала директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Ирина Михалевская, до конца текущего года южноуральские медучреждения получат дополнительно более миллиарда рублей. Эти деньги должны компенсировать удорожание лекарств, продуктов питания, ГСМ и прочих необходимых средств и материалов, а также обеспечить зарплаты медработников.

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