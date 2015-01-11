29 июня на Южном Урале состоится День бесплатной юридической помощи

Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России традиционно участвует в общероссийском Едином дне бесплатной юридической помощи гражданам. Он пройдет в эту пятницу, 29 июня. Жители Челябинской области получат консультации специалистов в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Троицке, Миассе, Златоусте, Озерске и других городах и поселках.

Помимо представителей ЧРО АЮР участниками мероприятия станут представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Попасть к ним на прием можно по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 52, офис 338.

Запись на консультацию производится по телефону +7 (351) 263-55-56.

http://chel.mk.ru