Такие летние каникулы детворе — по душе

В Озерском городском округе благодаря сотрудничеству администрации и группы ЧТПЗ в рамках благотворительной программы «Росток» второй год реализуется образовательный проект «Территория добра и детства».

Его цель - сформировать у детей новое духовно-нравственное сознание, понимание исторического процесса, которое базируется на любви к своему краю, Отечеству, культуре, народным традициям и религии.

В прошлом году мероприятия программы проходили в ДК «Строитель» (структурное подразделение МБУ «КДЦ») и на игровой площадке Храма Покрова Пресвятой Богородицы. На занятиях в игровой форме дети знакомились с традициями русского народа, с элементами народной культуры, декоративно-прикладным творчеством.

Этим летом стартовал второй этап «Территории добра и детства», в ходе которого особое место уделяется экскурсиям по Храму Покрова Пресвятой Богородицы. Педагоги воскресной школы рассказывают детям из городских школьных лагерей и детских садов об истории Русской Православной церкви и создании старинных книг, о колокольном искусстве, обычаях и христианских праздниках.

Наталья Меркулова, автор проекта, заведующая структурным подразделением МБУ «КДЦ»:

- Реализация проекта продолжится до конца августа. По окончании второго этапа будет создана тематическая инсталляция, подготовлен текстовой и фотоотчет, организована выставка детских художественных работ участников проекта.

Мы ставим перед собой задачу - расширить кругозор у детей в области исторического, духовного и культурного наследия нашей страны, привить им навыки и умения в декаративно-прикладном и художественном творчестве.

Ход проекта в Озерском городском округе курирует руководитель благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.

Подробности по телефонам: 7-73-68, 7-76-28.

Фото предоставлены МБУ "КДЦ".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36289/