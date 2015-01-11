Сотрудники озерской полиции провели для детей игру по Правилам дорожного движения

25 июня детский оздоровительный лагерь «Отважных» посетили сотрудники полиции. Для отдыхающих детей стражи правопорядка провели игру по Правилам дорожного движения «Островок безопасности».

129 ребят среднего и младшего возраста разделившись на команды, соревновались в знаниях Правил дорожного движения. В ходе игры дети проходили несколько этапов, на которых было необходимо выполнить различные задания по безопасному поведению на дорогах, объяснить, чем проезжая часть улицы опасна для тех, кто не знает и не хочет выполнять строгие правила дорожного движения. Особенно проявилась детская эрудиция в разгадывании ребусов, а также в определении названий знаков дорожного движения.

В заключение мероприятия инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Вероника Вавилова, вручив грамоты участникам игры, пожелала мальчишкам и девчонкам безопасных дорог, надеясь на то, что теоретические знания ребят обязательно будут использоваться в повседневной жизни.

В ответ школьники заверили сотрудников полиции, что хорошо запомнили Правила дорожного движения и пообещали соблюдать дисциплину на дорогах.