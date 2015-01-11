В День Государственного флага Российской Федерации сотрудники озерской полиции торжественно вручили первые паспорта

В день празднования Государственного флага Российской Федерации в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраст.

10 школьников Озерска получили свой главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Со знаменательным событием юных озерчан пришли поздравить представители Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, администрации Озерского городского округа, Собрания депутатов и многофункционального центра.

После вручения паспортов и памятных подарков помощник начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по работе с личным составом Елена Земцова и представитель Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Челябинской области Геннадий Криницын рассказали о преимуществах получения высшего образования в ВУЗах МВД России.

Представители озерского многофункционального центра напомнили юным гражданам о возможности регистрации на портале госуслуг для получения доступа ко всем государственным и муниципальным услугам. В 14 лет, получив паспорт гражданина Российской Федерации, граждане считаются частично дееспособными, поэтому некоторые услуги от государства уже проводятся без участия родителей и законных представителей.

Представители администрации, Совета депутатов и избирательной комиссии Озерского городского округа также вручили виновникам торжества памятные подарки со словами поздравления и напутствия быть добропорядочными гражданами, гордо носить звание гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и быть патриотами своей страны.

Торжественное мероприятие завершилось традиционным общим фото на память.