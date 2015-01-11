За порядок в Интернете: россияне стали в два раза чаще жаловаться в Роскомнадзор

По данным «Известий», в первой половине 2018 года в Роскомнадзор поступило более 237 тыс. обращений, в то время как за аналогичный период прошло года насчитывается всего 119 тыс. жалоб.
В первую очередь россияне сообщают о сайтах с противоправной информацией, среди которых, интернет-страницы с онлайн-играми, сайты, распространяющие наркотики, призывающие к самоубийству.
В этом году впервые начали поступать жалобы на ресурсы, которые занимаются онлайн-торговлей алкоголем.
При этом больше всего сообщений от россиян поступило об онлайн-казино.
Увеличение количества жалоб в Роскомнадзоре связывают с ростом активности общественных движений, занимающихся выявлением противоправных сайтов и повышением грамотности россиян.
http://uralpress.ru/news/federaciya/za-poryadok-v-internete-rossiyane-stali-v-dva-raza-chashche-zhalovatsya-v
Ключевые теги: Роскомнадзор, жалобы, россияне.
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