Проведите последние летние деньки интересно! Детская афиша!

Ох, что за неделя! Вовсю готовимся к Дню знаний! "Детская афиша" на всю неделю!
Озёрск
Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!
Семейный центр «Точка роста»:
Друзья! Будущее начинается сегодня!
Курс "Продвинутый читатель" в Точке Роста!
Открыта предварительная запись на новый учебный год для младших школьников (https://vk.com/tochkarostaozr).
Арт-школа Светланы Худяковой "S`танция 74" приглашает всех желающих стать частью приключения, обучиться новому и запечатлеть в памяти яркие моменты! Здесь у каждого своя история: кто-то находит друзей, кто-то свой стиль, а кто-то - самого себя!
С понедельник по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).
С 13 00 – «Увеличь скорость чтения, память, внимание, логику» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 13 30 – «Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 15 00 – «Учим таблицу умножения»
С 15 00 – «Быстрому счету в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)
С 15 00 – «Ментальная арифметика и основы экономики» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 15 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 17 30 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 17 30 - Обучение игре в шахматы
С 18 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и медлительных взрослых»
КЛУБ АЭРОБИКИ "INTERSPORT FITNESS" объявляет набор:
Детский фитнес 3-4 г
Детская логоритмика и акробатика 3-4 года
Zumba kids 4-6,
Нач физ подготовка и акробатика 4-6 летBaby -Kibo 7-11 л
Подробности на: http://intersport-oz.ru/
ШКОЛА ТАНЦЕВ "E-MOTION" объявляет набор:
Хип хоп от 4 до 14+
Брейкданс
Вог
Дэнсхолл
Джаз фанк+хореография 7-12 лет
Джаз фанк 13+
Детская хореография 4-6 лет
Подробности: https://vk.com/club12504390
Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а
Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.
«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг
Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!
28 августа:
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:
Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.
18-00 Семейный центр «Точка роста»: мастер-класс по росписи пряников "Готовим вкусные подарки к 1 сентября"
29 августа:
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!
30 августа
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для самых маленьких! ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!
18 и 19-00! Семейный центр «Точка роста»: каждый четверг приглашаем малышей на курс интерактивных сказок! В этот четверг интерактивная сказка для малышей "Колобок" (2+)
31 августа
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.
18-00, трк «Фестиваль»
Отмечаем замечательный праздник "День знаний"!
1 сентября
В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).
С 9 00– «Увеличь скорость чтения, память, внимание, логику» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 9 00 – «Учим таблицу умножения»
С 9 00 – «Быстрому счету в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)
С 9 00 – «Ментальная арифметика и основы экономики» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и медлительных взрослых»
С 9-45 до 13-30
Центральная городская библиотека: праздник «1 сентября – День знаний»!
10-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка для бабушек безобразников «Вверх тормашками» (5+)
10 и 11-00
Театр кукол «Золотой петушок»: интермедиа «День знаний» 6+
10-30 – 11-30, ДК Маяк
Интерактивная театрализованная программа «Волшебные уроки тетушки Матильды» с участием юных артистов «Культурно-досугового центра».
Вы познакомитесь с удивительной тетушкой Матильдой и на время станете учениками ее необычной школы, а также поймете, что даже в обычной жизни есть место волшебству.
10, 11, 12-00, Детская музыкальная школа №1
Концерт, посвящённый Дню знаний «Здравствуй, мир музыки!»
10-30, Детская музыкальная школа №2
Концерт, посвящённый Дню знаний «Школа, здравствуй!»
С 14 до 15-00, Детский парк
Праздничная концертно-развлекательная программа «Страна Сентябряндия»
18-00, площадка у входа в 25 школу
Развлекательная игровая программа для детей от арт-школы Светланы Худяковой S`танция 74! Танцевальные номера, флэшмоб, розыгрыши призов, мастер-класс от популярного детского направления "Развивайка"!
2 сентября
10-00, Стадион «Труд»
Полумарафон на 5, 10 и 21 км «Сила воли»! На 5 км подать заявку может каждый независимо от возраста! Регистрация с 8 до 9-30!
15-00, Центральная городская библиотека
В выставочном зале открытие персональной выставки Евгении Смирновой «Дыхание ветра» (Екатеринбург). На открытии художница расскажет о своем творчестве и представит работы в техниках батик и акварель.
П.Татыш
ДК им.А.С.Пушкина
31 августа, 10-00
Познавательная игровая программа для детей из цикла «В гостях у мультяшек» - «Умняшки».
П.Новогорный
ДК «Энергетик» 1-го сентября с 11-00 приглашает на театрализованную игровую программу «Урок хороших манер».
Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!
Александра Лебедева