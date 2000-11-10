Проведите последние летние деньки интересно! Детская афиша!

Ох, что за неделя! Вовсю готовимся к Дню знаний! "Детская афиша" на всю неделю!

Озёрск

Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!

Семейный центр «Точка роста»:

Друзья! Будущее начинается сегодня!

Курс "Продвинутый читатель" в Точке Роста!

Открыта предварительная запись на новый учебный год для младших школьников (https://vk.com/tochkarostaozr).

Арт-школа Светланы Худяковой "S`танция 74" приглашает всех желающих стать частью приключения, обучиться новому и запечатлеть в памяти яркие моменты! Здесь у каждого своя история: кто-то находит друзей, кто-то свой стиль, а кто-то - самого себя!

С понедельник по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 13 00 – «Увеличь скорость чтения, память, внимание, логику» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 13 30 – «Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Учим таблицу умножения»

С 15 00 – «Быстрому счету в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 15 00 – «Ментальная арифметика и основы экономики» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 15 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 17 30 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 17 30 - Обучение игре в шахматы

С 18 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и медлительных взрослых»

КЛУБ АЭРОБИКИ "INTERSPORT FITNESS" объявляет набор:

Детский фитнес 3-4 г

Детская логоритмика и акробатика 3-4 года

Zumba kids 4-6,

Нач физ подготовка и акробатика 4-6 летBaby -Kibo 7-11 л

Подробности на: http://intersport-oz.ru/

ШКОЛА ТАНЦЕВ "E-MOTION" объявляет набор:

Хип хоп от 4 до 14+

Брейкданс

Вог

Дэнсхолл

Джаз фанк+хореография 7-12 лет

Джаз фанк 13+

Детская хореография 4-6 лет

Подробности: https://vk.com/club12504390

Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а

Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.

«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг

Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!

28 августа:

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:

Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.

18-00 Семейный центр «Точка роста»: мастер-класс по росписи пряников "Готовим вкусные подарки к 1 сентября"

29 августа:

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!

30 августа

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для самых маленьких! ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!

18 и 19-00! Семейный центр «Точка роста»: каждый четверг приглашаем малышей на курс интерактивных сказок! В этот четверг интерактивная сказка для малышей "Колобок" (2+)

31 августа

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.

18-00, трк «Фестиваль»

Отмечаем замечательный праздник "День знаний"!

1 сентября

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 9 00– «Увеличь скорость чтения, память, внимание, логику» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрому счету в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Ментальная арифметика и основы экономики» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и медлительных взрослых»

С 9-45 до 13-30

Центральная городская библиотека: праздник «1 сентября – День знаний»!

10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка для бабушек безобразников «Вверх тормашками» (5+)

10 и 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: интермедиа «День знаний» 6+

10-30 – 11-30, ДК Маяк

Интерактивная театрализованная программа «Волшебные уроки тетушки Матильды» с участием юных артистов «Культурно-досугового центра».

Вы познакомитесь с удивительной тетушкой Матильдой и на время станете учениками ее необычной школы, а также поймете, что даже в обычной жизни есть место волшебству.

10, 11, 12-00, Детская музыкальная школа №1

Концерт, посвящённый Дню знаний «Здравствуй, мир музыки!»

10-30, Детская музыкальная школа №2

Концерт, посвящённый Дню знаний «Школа, здравствуй!»

С 14 до 15-00, Детский парк

Праздничная концертно-развлекательная программа «Страна Сентябряндия»

18-00, площадка у входа в 25 школу

Развлекательная игровая программа для детей от арт-школы Светланы Худяковой S`танция 74! Танцевальные номера, флэшмоб, розыгрыши призов, мастер-класс от популярного детского направления "Развивайка"!

2 сентября

10-00, Стадион «Труд»

Полумарафон на 5, 10 и 21 км «Сила воли»! На 5 км подать заявку может каждый независимо от возраста! Регистрация с 8 до 9-30!

15-00, Центральная городская библиотека

В выставочном зале открытие персональной выставки Евгении Смирновой «Дыхание ветра» (Екатеринбург). На открытии художница расскажет о своем творчестве и представит работы в техниках батик и акварель.

П.Татыш

ДК им.А.С.Пушкина

31 августа, 10-00

Познавательная игровая программа для детей из цикла «В гостях у мультяшек» - «Умняшки».

П.Новогорный

ДК «Энергетик» 1-го сентября с 11-00 приглашает на театрализованную игровую программу «Урок хороших манер».

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева