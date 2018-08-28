Евгений Щербаков: «Безопасность детей стоит на первом месте»

Перед началом учебного года администрацией округа было уделено особое внимание обеспечению дорожной безопасности детей и школьников.

– В отношении наших детей должны быть максимально исключены любые риски, – подчеркнул в ходе аппаратного совещания глава округа Евгений Щербаков. – На последнем заседании комиссии по БДД мы еще раз обсудили результаты мероприятий по соответствующему оборудованию пешеходных переходов возле школ и детских садов.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев пояснил, что в начале 2017 года совместно с ГИБДД в округе была разработана программа обустройства пешеходных переходов у образовательных учреждений. Причиной стало несоответствие переходов требованиям безопасности, а у некоторых образовательных учреждений пешеходных переходов не было вовсе:

– За два года нам удалось полностью обеспечить все школы города пешеходными переходами, которые соответствуют современным требованиям. В 2018 году семь пешеходных переходов были оборудованы информационными светофорами категории Т7. На будущий год нам необходимо оборудовать ещё восемь пешеходных переходов у дошкольных образовательных учреждений.

Дополнительно в городе будут оборудованы ещё четыре пешеходных перехода, с учётом предложений, поступивших от жителей. Это работа будет продолжена, поскольку каждый год на комиссии рассматриваются новые предложения.

Иван Сбитнев сделал акцент на том, что со стороны государственной инспекции не было высказано ни одного замечания как по качеству нанесенной разметки, так и по комплексу мероприятий, которые должны быть поведены при обустройстве пешеходных переходов.

– Надеюсь, что наши школьники будут соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу в положенном и специально оборудованном месте. Тогда несчастных случаев у нас не будет.

Начальник управления образования Любовь Горбунова добавила, что в первые недели учебного года с детьми будут проведены дополнительные занятия по соблюдению правил дорожного движения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36837/