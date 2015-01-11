Южноуральцам предложили дарить учителям 1 сентября деревья вместо цветов

Экологи запустили акцию «Лес вместо букета» в преддверии 1 сентября.
Экологи предлагают дарить учителям Челябинской области деревья в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов. На сайте PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество растений для подарка и внести взнос на их посадку. Деревья высадят этой осенью на территориях, пострадавших от лесных пожаров. После этого сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.
Экологи отмечают, что деревья станут альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают. «Подаренный лес будет расти вместе с учениками и станет символом развития, доброты и мудрости», — заявила директор движения ЭКА Елена Горохова.
В 2017 году участники акции собрали средства на посадку 2 тыс. деревьев в Удмуртии, Новосибирской и Пензенской областях.
http://echochel.ru/news/2018/08/28/75841/
Ключевые теги: Челябинская область, 1 сентября, подарок учителю, экологи.
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