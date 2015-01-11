Монастырские и народные хоры ждут на фестивале духовной музыки в Кыштыме

Уже третий год подряд Кыштым проводит фестиваль духовной музыки. Российские и зарубежные коллективы собираются на площадке храма Рождества Христова, обновленного несколько лет назад.

Инициатором мероприятия является губернатор Челябинской области. Инспектируя стройку, он заметил, что в соборе хорошая акустика, и предложил пригласить туда несколько южноуральских хоров. Концерт-открытие фестиваля состоится в верхнем ярусе храма, который, по утверждению местных жителей, «пронизан светом». Там установлена сцена и несколько ярусов кресел. Слушатели ожидают выступления зарубежных и местных коллективов духовной музыки. На открытии выступят сразу пять хоров. С двумя мы познакомились на Валааме в прошлом году, где проводится фестиваль духовной музыки «Просветитель». Это хоровой коллектив Валаамского монастыря и армянский хор «Ховер». Выступят на открытии также Камерный хор Пермской филармонии, квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма) из Екатеринбурга и челябинский детский коллектив «Радуга. Мы выходим за рамки исключительно духовного искусства. И приглашаем народные коллективы из Кыштыма и других городов области, которые имеют в своем репертуаре духовный стих. Ждем коллектив «Вольница» из Миасса, хор ЧЭМК «Сплав», детский коллектив «Акварель» и другие. Таким образом, концертная программа станет разнообразней и привлечет внимание людей с разными вкусами и интересами. — рассказала исполнительный директор фестиваля духовной музыки Татьяна Денисова. Фестиваль продолжится 8 и 9 сентября. Гостей ждет выставка-ярмарка православной книги, открытие города южноуральских мастеров, вернисажа фото и живописи на духовную тематику. Открытие фестиваля духовной музыки традиционно будет транслировать «Онлайн ТВ». Насладиться выступлением хоровых коллективов можно будет 7 сентября.

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