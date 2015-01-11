Полиция Озерска готова к обеспечению безопасности в День знаний

Озерская полиция проводит комплекс мер по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности при проведении мероприятий приуроченных ко Дню знаний в общеобразовательных школах Озерского городского округа.

Проведены комиссионные обследования образовательных учреждений на предмет готовности к новому учебному году. Организованы проверки соответствия обустройства пешеходных переходов вблизи учебных заведений техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных документов, а также соответствия автобусов, предназначенных для перевозки детей, и квалификации их водителей основным положениям по допуску к участию в дорожном движении.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Андрей Печенкин сообщает, что с 30 августа личный состав Управления несет службу по усиленному варианту, учебные заведения будут взяты под круглосуточную охрану полицией до окончания праздничных мероприятий. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей у каждой школы и в местах массового передвижения детей будут нести службу наряды ДПС.

Уважаемые учащиеся и их родители. Напоминаем, что родителей подростков, замеченных в употреблении спиртных напитков, ожидает административная ответственность по статье 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», а также по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).