Военные подводят итоги «Мирной миссии” на Южном Урале

На полигоне под Чебаркулем завершились совместные антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества “Мирная миссия-2018”.

Военнослужащие с земли и с воздуха отрабатывали совместные действия против вооруженной атаки террористов на населенный пункт, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Операцию начали российские бомбардировщики Су-24, которых поддержала артиллерия, мотострелковые подразделения и штурмовые группы стран-участниц ШОС. А танки, “Грады” и “Ураганы” огнем подавляли огневые позиции противника. Многие военнослужащие впервые участвовали в учениях такого масштаба и уровня. Полученный опыт они называют бесценным.

“Учения прошли поучительно, оценены всеми начальниками генеральных штабов очень хорошо. Особенностью явилось то, что впервые в этих учениях принимали участие страны – новые члены Шанхайской организации. Это Индия и Пакистан”, – отмечает начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

“Несмотря на то что Индия является новичком в странах организации ШОС, для меня честь представлять страну на учениях. Я хочу сказать, что учения были проведены на высшем уровне и отлично спланированы. Благодарю Россию за богатый опыт, который получили наши военнослужащие”, – подчеркивает начальник объединенного штаба обороны ВС Индии Дуа Сатиш.

В “Мирной миссии” участвовали более трех тысяч военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, было задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

https://www.cheltv.ru/voennye-podvodyat-itogi-mirnoj-missii-na-yuzhnom-urale/