Приговор Николаю Сандакову огласят в конце сентября

Приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову огласят ориентировочно 26 сентября.

б этом сегодня, удаляясь в совещательную комнату, сообщил судья Александр Зимин.

Напомним, сегодня Николай Сандаков выступил в суде с последним словом подсудимого. В конце полуторачасового выступления он заявил, что признает лишь один факт получения денег от Тарасова — 500 тысяч на выборы, а также то, что читал материалы из взломанной почты. При этом сам взлом почты и подстрекательство к нему не признает. Обвинение во взятке от Калугина отрицает в полном объеме.

«Инкриминируемых мне мошенничества и взятки я не совершал, — закончил почти двухчасовое выступление Николай Сандаков, — я много плохого делал, но этого я не делал. И мы с защитой это доказали».

Затем Сандаков озвучил просьбу к судье относительно оглашения приговора, попросив дать ему возможность попрощаться с семьей и не вызывать конвой в случае если приговор будет обвинительным.

«На период обжалования прошу не менять меру пресечения, — сказал Сандаков, — я буду защищаться до последнего, доказывая, что не виновен. Но в изоляции от общества я не смогу полноценно это делать. Прошу — не вызывайте конвой, дайте возможность попрощаться с семьей, друзьями. Я знаю, где камера, сам дойду. Спасибо ваша честь».

Николай Сандаков обвиняется в мошенничестве с деньгами экс-главы администрации Озерска Евгения Тарасова, получении взятки в виде охраны дома от ЧОП «Питон» Игоря Калугина, а также подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Сторона гособвинения запросила для Николая Сандакова наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штраф в 14 млн рублей. Подсудимый категорически не признает вину в должностных преступлениях, называя дело сфабрикованным.

https://www.znak.com/2018-08-31/prigovor_nikolaya_sandakovu_oglasyat_sentyabrya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop