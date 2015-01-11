Озерск отметил начало учебного года

1 сентября в Озерском городском округе школьники и студенты, родители и педагоги отметили праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день прошли торжественные линейки. Коллективы образовательных учреждений с Днём знаний поздравили представители депутатского корпуса, администрации и градообразующего предприятия.

Глава округа Евгений Щербаков посетил торжественную линейку лицея №23, которая традиционно проводится на площадке Детского парка.

Следует отметить, что лицей №23 является одним из старейших образовательных учреждений округа, которое всегда отличалось высоким уровнем подготовки учащихся. Минувший учебный год был также отмечен блестящими результатами воспитанников лицея. Более шестидесяти процентов учащихся завершили прошлый учебный год с оценками «четыре» и «пять», двадцать процентов лицеистов являются круглыми отличниками, семь выпускников получили медали «За особые успехи в обучении».

Являясь выпускником школы №23 глава округа в своём приветственном слове в первую очередь с благодарностью вспомнил ветеранов педагогического труда, которые не один десяток лет трудились в этом образовательном учреждении.

– Педагогический коллектив лицея №23 сегодня очень высоко поднял планку качества образования. По многим показателям лицей является лидером образования в Озерском городском округе, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Я хочу пожелать педагогам здоровья, творческого вдохновенья и благодарных учеников. Лицеистам я желаю слушаться своих замечательных педагогов и родителей, учиться только на «отлично». Родителям желаю мудрости, терпения и рассудительности в воспитании своих детей. Всем успехов и с праздником!

С началом учебного года коллектив лицея также поздравили депутат Собрания депутатов округа Валентина Сылько, начальник управления образования администрации округа Любовь Горбунова.

– Нынешний выпуск одиннадцатиклассников у нас был просто звёздный, за минувший учебный год у нас очень хорошие результаты, – отметила Любовь Горбунова. – В нашей системе много традиционного, и это даёт свои положительные результаты. Тем не менее каждый год появляются и новые направления. Мы бы хотели в ближайшее время войти в технопарковое движение. В настоящее время эта возможность прорабатывается, и мы надеемся, что в 2019–2020 годах, в рамках дополнительного образования в Озерском городском округе будет открыт технопарк. Это направление связано с робототехникой, легоконструированием и айти технологиями, то есть с теми профессиями, которые на сегодняшний день становятся всё более актуальными.

В рамках школьного образования мы продолжаем проект по реализации федеральных образовательных стандартов среднего общего образования. Пока в этот процесс включились школа №38 и лицей №39, сейчас присоединяются школы №32, №33 и лицей №23. Государственные стандарты сегодня направлены на профессиональную ориентацию выпускников, чтобы они как можно раньше определились со своей будущей специальностью, целенаправленно готовились к ней и были уверены в своём выборе.

– Сейчас в образовании большую роль играют инновации, которые важны как для будущего самих молодых людей, так и для развития Озерского городского округа, – прокомментировал перспективы озерской системы образования глава округа Евгений Щербаков. – Наш город в настоящее время вновь стал интересен молодым семьям, как спокойное безопасное место для жизни и для воспитания детей. Образование, как бренд, в этом смысле имеет очень важное значение. В Озерске можно дать своему ребёнку прекрасное качественное образование, которое на большой земле будет стоить очень дорого. Выпускники озерских школ поступают в лучшие ВУЗы страны, могут выбрать ту профессию, которая им нравится.

С особой торжественностью в школах встречают первоклассников. Их приветствует вся школа. Выпускники одиннадцатых классов берут новичков за руку и провожают их в школьные классы. Торжественная линейка заканчивается под звуки первого звонка, в воздух поднимаются разноцветные воздушные шары.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36893/