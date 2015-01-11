Челябинцы назвали «бредом» идею штрафовать водителей за громкую музыку

Жители Челябинска скептически оценили предложение штрафовать автомобилистов за прослушивание музыки во дворах с открытыми окнами.

На сайте РОИ появилась инициатива, предлагающая наказывать таких водителей на 30 тысяч рублей. Её автор считает, что это будет способствовать «сохранению благоприятного уровня жизни граждан, лучшего самочувствия граждан и даст возможность отдыхать от шума».

«Многие сидя дома слышали как проезжающая машина за окном издает оглушительные ревы музыки, часто мешая отдыхать и находится дома в тишине. Даже при закрытых окнах дребезжит стекло из-за децибелов», - прокомментировал инициативу её автор.

Однако челябинцы не поддержали такое предложение. Одни не увидели в грохоте колонок ничего предосудительного, другим не понятно, как будут осуществляться штрафы.

«Бред!!! Всё от воспитания зависит, от человека. А почему не 50 тысяч и или не 100?» - «Давайте ещё за яркий свет фар начнём штрафы платить. Типа во двор заехал и сильно посветил. Типа спать невозможно сквозь шторы засветы» - «Или 5 тысяч штрафа за орущего ночью ребенка. Мешает спать!» - «Идите ка куда подальше! Днём как хочу так и слушаю. Вечером делаю тише», - написали челябинцы в соцсетях.

Хотя нашлись и те, кто полностью поддержал инициативу. Однако и они признали, что реального механизма воздействия на аудиохамов пока нет.

http://www.chel.aif.ru/auto/chelyabincy_nazvali_bredom_ideyu_shtrafovat_voditeley_za_gromkuyu_muzyku