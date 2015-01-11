На Южный Урал придет бабье лето – потеплеет до 27 градусов

В Челябинской области в ближайшие дни потеплеет до 22-27 градусов – теплую погоду синоптики обещают южноуральцам 14 сентября.
В среду, 12 сентября, в горах и низинах ожидаются заморозки до минус трех градусов. Днем воздух прогреется до 16-21. В четверг 13 сентября прогнозируется 19-24 градуса днем, а 14-го – потеплеет до 27 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, в пятницу местами пройдут небольшие дожди.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-pridet-babe-leto--potepleet-do-27-gradusov_109471.html
Ключевые теги: бабье лето, Челябинская область, потепление.
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