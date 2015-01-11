В Челябинской области после смерти рабочего возбуждено уголовное дело

Прокуратура Озерска инициировала возбуждение уголовного дела по факту смерти грохотовщика местного предприятия «Профирит», погибшего на дробильно-сортировочном участке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Работник вопреки требованиям межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта был допущен к работам по обслуживанию конвейерной линии без похождения специального обучения и проверки знаний в объеме программы подготовки по профессии „грохотовщик“, — сообщили в прокуратуре. — Кроме того, установлено, что набегающий участок нижней ветви ленты на последний опорный ролик в области возможного попадания работника под действие движущихся элементов конвейера не имел ограждения, предусмотренного нормами правил охраны труда».

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.

https://www.znak.com/2018-09-13/v_chelyabinskoy_oblasti_posle_smerti_rabochego_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop