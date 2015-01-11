В Челябинской области навести порядок помогут гранты губернатора

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал идею провести конкурс проектов среди муниципалитетов, который нацелен на поиск и применение лучших практик в благоустройстве.
Победители в 2019 году получат гранты губернатора. Дубровский поручил возглавить конкурсную комиссию депутату Госдумы Владимиру Бурматову.
Деньги получат лучшие проекты. Именно они и будут реализованы в городах Челябинской области. У некоторых муниципалитетов уже есть предложения и готовые проекты.
Финансирование по грантам губернатора Бориса Дубровского выделят сверху тех, которые ежегодно регион получает на благоустройство из федерального бюджета. Итого муниципалитеты получат втрое больше на приведение в порядок территорий.
Конкурсная комиссия особое внимание обратит на то, насколько местные жители активны: участвуют ли в выборе места, утверждении проекта, контроле за качеством. Активистам - зеленый свет!
https://www.chel.kp.ru/online/news/3235727/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: Дубровский, гранты, благоустройство.
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