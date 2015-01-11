Активно-позитивная осень у озёрской ребятни!

Активная озёрская осень!

Наша еженедельная "Детская афиша" расскажет о самых интересных событиях в жизни города!

Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!

Студия UNIVERSAL FITNESS ★ г.Озерск (КРАСНЫЙ ЗАЛ)

Стартуем с понедельника! Продолжаем набирать обороты и группы!

Выбирайте интересные направления!

С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)

С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)

С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)

С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»

С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)

Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а

Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.

«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг

Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!

17 сентября

17-00 UNIVERSAL FITNESS

Pole Kids!

18 сентября:

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:

Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.

19 сентября:

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!

14-00 ДК «Маяк»

Музыкально-познавательная программа «Музыкальная шкатулка. Коснусь волшебных струн гитары» (0+)

Каждую среду «Легоконструирование» в семейном центре «Точка роста»! Предварительная запись!

17-00 UNIVERSAL FITNESS

Pole Kids!

18-30 Школа №25, Арт-школа Светланы Худяковой «S'танция 74»

Праздник в честь Дня Рождения арт-школы!

В программе угощения, подарок всем ученикам, шоу мыльных пузырей, перфоманс от актеров кукольного театра «Золотой петушок», игры, розыгрыш специального приза!

20 сентября

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!

19-00 Центральная городская библиотека

Чайная церемония и лекция на тему "История Китая". Количество мест ограничено!

21 сентября

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.

16-30 ДК им.А.С.Пушкина

Познавательная игровая программа из цикла «В гостях у мультяшек» «Раз, два, три, четыре, пять, дружно будем мы считать!» (0+)

17-00 UNIVERSAL FITNESS

Pole Kids!

22 сентября

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых

Арт-школа Светланы Худяковой «S'танция 74»

15:00-16:00- 11-13 лет (начинающие)

16:00-17:30- 11-13 лет (продолжающие) + 14 лет (продолжающие)

На 3-м этаже здания КБО пройдут мастер-классы по хаусу(танцевальный стиль) от одного из самых именитых танцоров Урала – Святослава Пономарёва(Свята) из Екатеринбурга! Разделение по возрастам. Больше информации: https://vk.com/club_art_stancia

23 сентября

11-30 Семейный центр «Точка роста»

Интерактивная сказка для малышей «Курочка Ряба»(2+) Предварительная запись!

14-00 Центральная городская библиотека

Каждое воскресенье работает бесплатная школа художественной фотографии Владимира Чиркова

Арт-школа Светланы Худяковой «S'танция 74»

17:00-18:00- 7-9 лет

18:00-19:00- импровизация ( все группы)

19:00- беседа+чаепитие

На 3-м этаже здания КБО пройдут мастер-классы по хаусу(танцевальный стиль) от одного из самых именитых танцоров Урала – Святослава Пономарёва(Свята) из Екатеринбурга! Разделение по возрастам. Больше информации: https://vk.com/club_art_stancia

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева