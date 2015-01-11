Челябинский «Трактор» разгромно уступил «Йокериту» в Хельсинки 8:0

Челябинский «Трактор» разгромно проиграл вторую игру выездной серии в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ – встреча 17 сентября с «Йокеритом» в Хельсинки завершилась со счетом 8:0.

Первая 20-минутка оказалась безголевой, но уже во второй хозяева забросили сразу пять безответных шайб. Очки за результативность записали в свой актив Брайан О’Нилл (21:39), Марко Анттила (35:27) и Йон Норман, оформивший хет-трик (24:16, 28:33 и 36:57).

После четвертого гола Василия Демченко в воротах «Трактора» сменил Александр Судницин.

В третьем периоде «черно-белые» вновь пропустили: три шайбы в ворота гостей забили Пекки Йормакка (57:08, 5х4), Ээмели Рясянен (58:27) и вновь Марко Анттила (59:32, 4x5).

Как выразился на послематчевой пресс-конференции наставник «Трактора» Герман Титов, команды сыграла «всего 20 минут, хотя игра длится 60». «Провалили второй и третий периоды. Бывают дни, когда ничего не получается. Нужно эту встречу забыть и готовиться к следующим играм», – сказал тренер.

Он добавил, что положительное можно извлечь даже из таких поражений: «Первые 20 минут были хорошими. Не оказалось лидера, который бы повел ребят за собой. Первые голы случились из-за несвойственных нашим игрокам ошибок. Будем в этом разбираться», – приводит слова тренера официальный сайт клуба.+

Добавим, в этот же вечер другая южноуральская команда, магнитогорский «Металлург», на выезде выиграла у хоккеистов «Сочи» 2:1 («Сочи» vs «Металлург»: 0:0; 1:0 (Эрик О’Делл, 26:39, 4х5); 0:2 (Деннис Расмуссен, 43:25 и роман Любимов, 50:28).

В среду, 19 сентября, «Трактор» встретится с московским «Спартаком», а «Магнитка» летит в Хельсинки к «джокерам».

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-Traktor-razgromno-ustupil-Yokeritu-v-Helsinki-80_109628.html