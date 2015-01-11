Синоптики пообещали снег и метели в выходные на Южном Урале

В ближайшие выходные на Южном Урале ожидаются небольшой снег и метели.
По сведениям Челябинского Гидрометцентра, за окном будет облачно, температура в ночные часы опустится до минус 13-18 градусов, при прояснении и до 23 мороза.
Днем в субботу потеплеет до 6-11 градусов со знаком минус. Возможны сильные порывы ветра. В воскресенье также ожидаются небольшие осадки. Максимальная температура ночью составит -21 градус, днем – 8.
https://www.cheltv.ru/sinoptiki-poobeshhali-sneg-i-meteli-v-vyhodnye-na-yuzhnom-urale/
Ключевые теги: прогноз погоды, выходные, метели и снег.
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