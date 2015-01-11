Обсудили развитие округа на долгосрочную перспективу

22 ноября состоялись публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года.

Следует отметить, что предварительно 19 ноября документ был представлен жителям округа для общественного обсуждения.

– Для того, чтобы расширить аудиторию для обсуждения долгосрочной стратегии были проведены общественные обсуждения, – отметил председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. – В итоге мы получили от жителей ряд интересных предложений.

Начальник управления экономики администрации Александр Жмайло пояснил, что одна из рекомендаций касалась вопроса о роли градообразующего предприятия в развитии округа, горожане посчитали, что эту часть Стратегии необходимо усилить. Кроме того, ряд предложений в управление экономики направили члены Общественной палаты округа. В доработанном варианте проекта, представленном на публичных слушаниях, эти замечания были учтены.

Председательствующим публичных слушаний был избран заместитель Собрания депутатов Олег Костиков. С основным докладом о проекте Стратегии развития выступил начальник управления экономики Александр Жмайло. Следует отметить, что разработке проекта стратегии предшествовал анализ состояния Озерского городского округа в динамике за десять последних лет. Анализ включал: демографические показатели, рынок труда и занятость, инженерную и социальной инфраструктуры, рынок жилья, финансовые ресурсы округа.

На основе анализа были разработаны основные направления деятельности округа: динамичная инновационная экономика, новое качество жизни, обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды, повышение качества муниципального управления. По каждому из этих направлений в проекте Стратегии предложен комплекс мероприятий, которые будут детализированы в муниципальных программах.

Заслушав и обсудив доклад «О проекте Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года», а также замечания и предложения, участники публичных слушаний отметили, что проект разработан в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовыми актами Озерского городского округа.

В ходе голосования были приняты следующие рекомендации: проект Стратегии социально-экономического развития одобрить, доработать с учетом высказанных в ходе публичных слушаний предложений, направить проект на утверждение в Собрание депутатов Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37683/