» Евгений Щербаков: «Впервые за несколько лет ремонт в сфере образования проводится столь масштабно»

В ходе аппаратного совещания главными вопросами предстоящей недели глава округа Евгений Щербаков назвал ремонт образовательных учреждений и подготовку к строительству новогодних ледовых городков.

– В социальной сфере проходят масштабные мероприятия – на 39 объектах школьного и дошкольного образования проводятся ремонтные работы. В детских садах и школах идёт замена окон и ремонт помещений. Качество и сроки проведения работ я проконтролирую лично, а по итогам работы совместно с управлением образования будет проведён объезд, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Тему ремонта в детских садах и школах продолжила заместитель начальника управления образования Оксана Втехина. Она отметила, что на сегодняшний день заключены договоры с подрядчиками, начались ремонтные работы. Основное направление – замена оконных блоков, также ведутся работы по ремонту групп и учебных классов:

– На ряде объектов работа подходит к завершению, и мы надеемся, что все работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Средства, выделенные на эти мероприятия, будут освоены в полном объеме.

Евгений Щербаков напомнил, что средства на ремонт образовательных учреждений были выделены округу при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках программы «Реальные дела»:

– Впервые ремонт в сфере образования проводится столь масштабно. Направление работы очень важное, оно затрагивает интересы детей, поэтому я возьму его под свой контроль.

Далее информацию о строительстве ледовых городков представила начальник управления культуры администрации Светлана Пивоварова:

– На пр. Карла Маркса, в районе городского пруда, а также в поселках Татыш, Метлино и Новогорный будут оборудованы ледовые городки для проведения массовых праздничных мероприятий. В этом году в городках будут установлены фотозоны.

В настоящее время проводится мониторинг подрядных организаций, согласовывается схема установки ледовых фигур, разрабатываются сценарии праздничных мероприятий. Открытие городка на пр. Карла Маркса запланировано на 26 декабря в 17:00 часов, также игровые программы пройдут в Детском парке и в посёлках. Приглашаем всех жителей Озерского городского округа посетить эти мероприятия вместе со своими детьми.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37705/